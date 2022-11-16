Актриса России Дарья Мороз выступила в откровенном наряде на шоу Первого канала «Ледниковый период»

Шестой сезон нашумевшего телевизионного проекта Первого канала был полностью посвящен мюзиклам. Телеведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин рассказал, что крайний съемочный день выдался очень эмоциональным и богатым на падения.

Как стало известно, первыми на каток вышла пара Дарья Мороз и Максим Маринин. Номер популярной актрисы России и фигуриста был посвящен известному мюзиклу "Хеллоу, Долли". В новом номере Даша появилась в образе соблазнительной официантки. Артистка в откровенном наряде сновала вокруг ресторанного столика, а в конце закончила номер фонтаном из шампанского, который пролился на каток. Финал выступления выглядел очень эффектно, однако опрометчивый поступок Мороз запустил череду из неприятных событий в ходе съемок.

К слову, посмотреть новый выпуск «Ледникового периода» можно в субботу, 19 ноября, в 18:20 на Первом канале.