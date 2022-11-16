Азамат Мусагалиев высказался о ведущем КВН Александре Маслякове

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Азамат Мусагалиев высказался о ведущем КВН Александре Маслякове
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Фото из открытых источников

В сентябре прошлого года на канале ТНТ запустили новое шоу «Игра», которое напоминало любимый КВН. Рейтинги у него были высокие, а создатели даже окрестили новый проект «убийцей КВН». Но в эфир вышли несколько выпусков и шоу закрыли. Ходят слухи, что к этому приложил руку Александр Масляков.

Страсти вокруг «Игры» кипят до сих пор. «Веселые и находчивые» кавеэнщики выпустили передачу «Концерты». В ней команды из «Игры» показывают неизданный ранее материал. Комики почти год обсуждают наболевшую тему и вспоминают о закрытии шоу.

Азамат Мусагалиев, который является капитаном команды КВН «Сборная Камызякского края», затронул тему закрытия «Игры» и рассказал, что думает о Маслякове:

«Я ставлю себя на его место. В конфронтации, допустив много ошибок, которые привели к созданию “Игры”, я бы так же поступил. Когда приносят раз, два, три, пять вариантов адаптации КВН... Это же прямая конфронтация! Александр Васильевич, если смотрите нас, я вас уважаю и люблю. Но Масляков был бы императором всех шоу, где комики работают, если бы пришел и открыл “Игру”. Просто пришел бы, отсидел в жюри один выпуск проекта. А ему бы: “Александр Васильевич, вы — царь, император и король всего этого. У вас великая игра, она перелилась на другие каналы. Мы играем вашу игру на других каналах. Благословите”. Он такой: “Ну играйте!” И вот на ТНТ еще одна игра. Затем пришел на СТС, а там то же самое: “Благословляю, играйте!” И везде благодарят, боготворят: “Александр Васильевич!” Это глыба действительно. Он сказал: “Нет!”. И все — не оставалось ничего...»

 



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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