БК: Warner Bros. запретила транслировать свои фильмы на СТС и других российских телеканалах

Американская студия Warner Bros. (Ворнер Бразерс) запретила транслировать свои фильмы на российских телеканалах, входящих в холдинг «Национальная медиа группа» (НМГ). Это означает, что на СТС больше не покажут «Гарри Поттера», «Лигу справедливости», «Аквамен» и «Чудо-женщину».

Собеседники издания рассказал, что с октября библиотека студии отсутствует у СТС. Также медиагруппа НМГ владеет телеканалами «Домашний», «Пятый», РЕН ТВ и стриминговым сервисом more.tv.

БК отмечает, что сроки лицензионных соглашений у НМГ действуют минимум полтора года, то есть до середины 2024 года. Как на это отреагируют представители телекомпаний, пока неясно.

По данным издания, кинокартины Warner Bros. и DC входят в число самых просматриваемых на канале СТС. Особенно это касается новогодних праздников.

Особенно это касается новогодних праздников, в которые традиционно Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/cybersport/news-4893535-nikakogo-garri-pottera-v-rossii-zapretili-pokazyvat-filmy-warner-bros-po-televizoru.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste

Особенно это касается новогодних праздников, в которые традиционно Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/cybersport/news-4893535-nikakogo-garri-pottera-v-rossii-zapretili-pokazyvat-filmy-warner-bros-po-televizoru.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste