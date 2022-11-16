Денис Дорохов: «Всегда мерил пенис линейкой. В один момент он просто перестает расти»

Четыре года назад российская тедеведущая, актриса и видеоблогер Настя Ивлеева дала скандальное интервью. В нем знаменитая блондинка порассуждала на тему размера полового члена.

Телезвезда заявила, что для нее лично 15 сантиметров очень скромные параметры. Комик, игрок команды КВН «Сборная Камызякского края» Денис Дорохов решил расспросить 31-летнюю телеведущую, придерживается ли она прежнего мнения.

«Если есть перспектива, то мне не хотелось бы отказываться от нее, — с улыбкой ответила Настя.

«Когда вышло это интервью, скажи мне честно, ты мерил свой пенис линейкой?» — добавила Ивлеева.

«Да, всегда его мерил! Но прикол знаешь какой? В один момент он перестает расти, и теперь мерить бесполезно», — откровенно признался юморист.