Егор Крид назвал рэп-исполнителя Тимати самым пафосным человеком в мире

Первый большой успех молодого исполнителя Егора Крида настиг в юном возрасте. Его видеоролик на песню «‎Любовь в Сети»‎‎ за неделю собрал миллион просмотров. Запись кавера на трек Тимати привела его в Black Star Inc.

Тогда с 17-летним Егором связался гендиректор компании Павел Курьянов. Пашу увидел потенциал в юном даровании и поспешил познакомить его с основателем популярного лейбла.

По словам Крида, первая встреча вызвала у него неоднозначные эмоции.

«Приехал в студию, там Тимати стоит в очках, еле-еле мне жмет руку. Самый пафосный человек в мире, которого встречал в своей жизни. Его первые слова «приуэт», — вспоминает певец.

Сотрудничество артиста с Black Star Inc. продлилось 7 лет. Расставание прошло болезненно. Пашу признавался, что к подопечному относился как к сыну, поэтому удивлен его решением уйти из лейбла. Тем не менее, Егор расторгнул контракт, сохранил право выступать под псевдонимом и петь известные хиты лейбла.

А вот отношения Крида и Тимати остались напряженными. Экс-коллеги регулярно обмениваются в адрес друг друга ироничными выпадами.