Экс-худрук МХАТа Эдуард Бояков назвал позорищем русскую эстраду и «Голубые огоньки»

Худрук Нового театра, экс-худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков назвал «позорищем» российскую эстраду, к которой причислил певицу Веру Брежневу и артистов из «Голубых огоньков».

Как признался знаменитый режиссер, его не устраивает «культурная элита, диктующая модели поведения».

Я говорил об этом десятилетиями, наблюдая за этим позорищем, которое представляет собой, к примеру, наша русская эстрада. Эти все «Голубые огоньки». Где они и что? Где Вера Брежнева, которая заявляла, что петь теперь будет на украинском?! — возмутился Эдуард Бояков.

Режиссер уверен, что культуре России необходимы кардинальные изменения. По мнению экс-худрука МХАТа, сегодня РФ находится в важнейшей, решающей, пиковой точке, когда должны появиться «здоровые силы и новые идеологии».