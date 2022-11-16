Киев, который находится без электроэнергии, наполнился БОМЖами

15 ноября Украина испытала самый сильный ракетный удар с начала проведения СВО. Этот удар приняла критическая инфраструктура Киева. После этого украинская столица погрузилась во мрак, на улицах образовались огромные пробки.

Энергетики столицы опубликовали график отключения электроэнергии. Для каждого из населённых пунктов или районов города действует временной промежуток без света. Однако, по словам местных жителей, верить графикам нет смысла, поскольку отключения происходят преимущественно хаотично.

По словам киевлян, Интернет немного ловит, однако не всегда. Подают его также с перебоями. Кроме того, сильно все подорожало. Причем не в два, а даже в три раза. Подорожали не только продукты питания, но средства гигиены.

Также в городе откуда то появилось огромное количество БОМЖов, потерявших по разным причинам свое жилище. Вот бездомные вообще вскоре рискуют замерзнуть...