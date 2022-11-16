Клава Кока продала самый дорогой билет на свой концерт за 10 миллионов рублей

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Клава Кока продала самый дорогой билет на свой концерт за 10 миллионов рублей
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Фото из открытых источников

26-летняя российская исполнительница Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, продала самый дорогой билет на свой концерт за 10 миллионов рублей. Тем самым певица из Екатеринбурга побила рекорд по стоимости.

Покупателем стал Константин Майер, предприниматель медиахолдинга MAER. Как сообщила молодая артистка в личном микроблоге, известный бизнесмен купил билет для розыгрыша между своими подписчиками.

Победитель этого конкурса сможет не только прийти на выступление, но и выйти к вокалистке на сцену. Гость мероприятия сверху спустится к звезде во время концерта. Счастливчик, безусловно, будет рад оказаться рядом с любимой артисткой.

Между прочим, Кока решила попробовать себя в роли актрисы. Клава приняла участие в съемочном процессе новогодней кинокомедии от телеканала ТНТ. Фильм «СамоИрония судьбы!» является ремейком знаменитой картины режиссера Эльдара Рязанова.


Константин Майер

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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