Кристина Орбакайте впервые вышла в свет после отъезда Аллы Пугачевой и ее старшего сына за границу

Кристина Орбакайте впервые после отъезда матери и сына из РФ появилась на публике. Певица приехала на премьеру продолжения телесериала «Тест на беременность» и едва не стала главной звездой светского вечера.

Артистка появилась в московском кинотеатре «Художественный» в облегающем супермини, черной куртке, массивных сапогах. Стоит сказать, что выглядела она прекрасно.

В мелодраме о жизни врачей и их пациенток перинатального центра «Тест на беременность» Кристине досталась одна из главных ролей. На Орбакайте надели темный парик, таким образом полностью изменив внешность 51-летней артистки.

Отметим, что после отъезда Аллы Борисовной Пугачевой в Израиль певица рассталась и со старшим сыном Никитой Пресняковым. Музыкант решил переехать в США после оглашения частичной мобилизации в стране.



