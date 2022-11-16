Лариса Долина заявила, что молодой певец SHAMAN «идет по правильному пути»

Клип певца SHAMAN на патриотическую песню «Встаем» находится в лидирующих позициях. Видеоролик набрал более 1.65 млн просмотров на Ютуб. В нем приняли участие Олег Газманов, Николай Расторгуев, певица Зара, Николай Басков, Лариса Долина.

Народная артистка РФ решила поделится мнением об молодом исполнителе в новом интервью. По мнению артистки, SHAMAN очень талантливый музыкант и харизматичный парень. Долина подчеркнула, что он пишет «прекрасные песни» и исполняет композиции «божественным голосом». Также она небезосновательно считает, что молодой певец «идет по правильному пути».

«Дай Бог, чтобы он не свернул никуда из этого пути», — говорит звезда эстрады.

Ранее продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что у SHAMAN «не тот репертуар» для новогодних корпоративов, поэтому на праздники он не будет востребован.

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