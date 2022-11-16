Новая экранизация фильма «На Западном фронте без перемен» и впечатляет, и вызывает противоречия

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Новая экранизация фильма «На Западном фронте без перемен» и впечатляет, и вызывает противоречия
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Фото из открытых источников

Фильм «На Западном фронте без перемен» впервые был экранизирован через год после выхода романа Ремарка, то есть в 1930 году. Он был снят режиссёром Льюисом Майлстоуном, за что получил два «Оскара». Спустя сто лет вышла новая адаптация, которой занимались сами немцы. Картину также выдвинули на премию Американской киноакадемии.

Фильм значительно отличается от предыдущей экранизации и самого романа. Во-первых, сценаристы вырезали практически всю мирную часть, добавив сюжетную линию, которой в книге нет. Местами это грубовато, но в целом эпизоды позволяют задать важные вопросы, которые касаются боевых действий.

Что касается военной части фильма «На Западном фронте без перемен», то она, как бывает практически со всеми лентами о войне, шизофренична. С одной стороны есть мощное антимилитаристское послание, но при этом большую часть времени показывают бессмысленную, непрекращающуюся бойню, без ничего героического и яркого.

Недостатков и противоречий в картине достаточно, но их можно простить, если правильно относится к фильму. Нужно его воспринимать не как исчерпывающее высказывание против войны, а как урок истории, который сегодня снова стал актуальным.

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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