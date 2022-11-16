Отец Ивана Урганта сообщил, что его сын отказался от светских тусовок и шуток на российском ТВ

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Отец Ивана Урганта сообщил, что его сын отказался от светских тусовок и шуток на российском ТВ
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Фото из открытых источников

Россиян интересует то, чем на самом деле занимается Иван Ургант и какие у него планы на будущее. Об том рассказала отец шоумена Андрей Ургант.

По словам мужчины, его сын решил отказаться от тусовок и шуток на телевидении. Также он объяснил, почему передачу «Вечерний Ургант» пока не показывают по ТВ:

Если меня спросят, почему меня нет в развлекательных передачах, я ответил бы: «потому что не хочу во время военных действий развлекаться». Считаю, когда гибнут люди - кощунство: плясать, кричать, петь, как это делают на некоторых каналах. Но у меня нет претензий, они не закрывают передачу «Пятеро на одного». Отчасти она развлекательная и познавательная. О чем сейчас шутить в «Вечернем Урганте», не особо понимаю. Думаю, Иван не склонен думать, что нужно сейчас развлекаться. По поводу программы, не могу ничего сказать. Сын все реже делится этой информацией, ведь было много гадостей сказано. Люди в эти гадости не верят и поддерживают сына. Приятно, что его любит родина.

Отец Урганта также рассказал, почему телеведущего не видят на разных светских вечеринках:

 


Он появлялся по ТВ, это его работа, фишка, жанр. Он любит телевидение. А на тусовках, где гуляют идиоты в расшитых золотом костюмах, он не появлялся. Его времяпрепровождение – семья. Он прекрасный семьянин, горжусь этим. Он знает, что такое дети и ответственность. В этом смысле он потрясающий. Ну и настоящий гражданин страны.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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