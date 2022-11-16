Певица Алла Борисовна Пугачёва трогательно поздравила своего супруга с 21-й годовщиной свадьбы

Юморист Максим Галкин✱ (лицо, выполняющее функции иностранного агента на территории России) трогательно поздравил свою супругу с 21-й годовщиной свадьбы. 5 ноября 2022 года звездная чета отмечает годовщину со дня знакомства.

46-летний комик не смог оставить гастроли и прилететь к своей супруге в Израиль. Зато юморист отправил Алле Пугачёвой презент. Шоумен выложил в соцсетях трогательный пост с поздравлением.

«21 год вместе. Люблю тебя, как в первый год, еще немного больше», — написал артист в личном микроблоге.

Примадонна не осталась в стороне и ответила отцу своих детей:

«Сегодня наш с тобой праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые прислал. Жду встречи. Приезжай хотя на денек», — написала 73-летняя народная артистка мужу.

Напомним, телеведущий более полугода не был в РФ. Алла Борисовна приезжала в столицу на несколько недель по делам. Примадонна забрала документы Гарри и Лизы из школы, а также выставила на продажу роскошный замок в подмосковной деревне Грязь.