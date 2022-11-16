Похудевшая 56-летняя Наталья Штурм опубликовала фото в одних трусах

Российская певица и писательница Наталья Штурм, которая известна публике по исполнению композиции «Школьный романс», показала результат своего похудения. В социальной сети 56-летняя артистка опубликовала откровенный снимок топлес в одних трусах.

«Как всегда я на сон грядущий с вами. Снова ночую в Риге в отличном новом отеле. Похудела, заметно? Как лучше — потолще или похудее?» — поинтересовалась певица у подписчиков.

Следует сказать, что это далеко не первая откровенная фотография Штурм. Периодически Наталья делится с интернет-пользователями сексуальными кадрами. Певица не только показывает публике пикантные снимки, но и часто спрашивает мнения о ее внешнем виде.

Одни поклонники восхищаются красотой и смелостью артистки, а другие фанаты напротив отчитывают исполнительницу за неприличные снимки.



