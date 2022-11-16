После ухода всех резидентов Comedy Club Гарик Харламов вернулся назад в проект

Российский известный комик Гарик Харламов после бойкота всех участников Comedy Club из-за нового телеведущего Андрея Бебуришвили объявил, что вернулся назад в проект.

Юморист после скандального ухода из проекта Comedy Club, который он основал, намерен уже в эту пятницу появится на экранах.

Все, хватит! После двухнедельной пенсии и ваших многочисленных петиций, наверное, пора назад. Встретимся уже в эту пятницу в клубе на канале ТНТ. Опять я, Кааарл!!! - обратился комик к поклонникам.

Напоминаем, что после ухода Гарика Харламова из юмористического проекта практически все участники записали ролик. Они заявили, что также покидают программу. До "Бульдога" вместе с Павлом Волей открывал шоу Гарик Мартиросян. Сейчас он редко появляется в проекте.