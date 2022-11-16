Продюсер Ашуров заявил, что SHAMAN не будет иметь успеха на новогодних корпоративах

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Продюсер Ашуров заявил, что SHAMAN не будет иметь успеха на новогодних корпоративах
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Фото из открытых источников

Российский певец SHAMAN быстро набирает популярность в России благодаря своим патриотическим песням. Но Дмитрий Ашуров считает, что исполнитель из Новомосковска может пролететь мимо новогодних корпоративов. По словам продюсера, артист не будет иметь успеха на подобных мероприятиях.

«Давайте будем честно говорить. У него совершенно не тот репертуар, чтобы звать, тусить под его хиты и танцевать. Кто-либо может позовет. Мы в данном случает говорим о массовой истории. У него есть хорошие песни, они классические, но это если будет отдыхать полиция или налоговая. Мне кажется, им сейчас не до него», – высказался музыкальный эксперт.

Как говорит Ашуров, музыкант может на новогодние и рождественские праздники остатся у разбитого корыта. Из-за репертуара SHAMAN вряд ли станет завсегдатаем на частных вечеринках.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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