Роза Сябитова подвергла жесткой критике Регину Тодоренко: «Дети важнее денег и славы»

Роза Сябитова подвергла жесткой критике Регину Тодоренко за ее активную работу во время декретного отпуска. Ведущая "Давай поженимся!" считает, что певице нужно более ответственно подходить к материнским обязанностям, поскольку от этого напрямую зависит здоровье ее детей.

Главная сваха страны призналась, что она с беспокойством наблюдает, как Регина принимает участие в разных шоу и телесериалах, а в перерывах на репетициях кормит ребенка.

"Я удивляюсь поведению Регины, которая себя позиционирует как "суперженщина-мама". Она успевает сниматься в "Ледниковом периоде", в сериалах и одновременно ухаживать за младенцем. Стоит ли ради денег и славы рисковать своим здоровьем, которое понадобится, чтобы в будущем поднимать детей?", — удивляется Сябитова.

Напомним, 15 июля Тодоренко родила второго сына. Уже осенью звездная мама приняла участие в новом сезоне "Ледникового периода" на Первом канале.