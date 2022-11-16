Уехавшая из России в Литву певица Лиза Монеточка отправится в рождественский тур по странам Европы

Уральская певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) отправится в католическое Рождество в гастрольное музыкальное турне. Рождественский тур пройдет исключительно по странам Европы. Стран СНГ в данном списке не значится.

О предстоящих гастролях уроженка Екатеринбурга сообщила в социальных сетях.

«Дорогие друзья! Сообщаю легендарную новость. Дело в том, что отправляюсь в музыкальный тур по городам Европы. Еще афиши не готовы, но мне не терпится с вами поделиться крутой информацией», — написала певица.

Исполнительница отправится в музыкальное турне в декабре. Монеточка посетит Финляндию, Латвию, Эстонию, Израиль и Литву, где она сейчас живет. Тур начинается 12 декабря, завершится он 22 декабря.

Напомним, артистка вместе с мужем переехала в Вильнюс после критики СВО. В интервью она отметила, что никогда не была в Литве, но выбирать место не было времени, поскольку хотела как можно быстрее уехать из страны, в которой, по ее словам, нельзя свободно высказываться.