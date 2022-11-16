В новом сезоне шоу «Дуэты» примут участие артисты Киркоров, Орбакайте, Алсу и Дава

Уже в пятницу, 18 ноября, стартует второй сезон развлекательного музыкального шоу телеканала «Россия». В проекте «Дуэты» артисты попытаются угадать, кто поет с ними за зеркальной стеной.

Стало известно, что втором сезоне программы российского зрителя ждут встречи с популярными актерами, певцамии и не только! Своих партнеров будут угадывать артисты: Надежда Бабкина,Филипп Киркоров, Лариса Долина, Нонна Гришаева, Олег Газманов, Алсу, Валерия, Юлианна Караулова, Наташа Королева,Родион Газманов, Александр Маршал, Алена Апина, Татьяна Буланова, Александр Буйнов, Люся Чеботина, Дмитрий Колдун, Сосо Павлиашвили, Любовь Успенская, Денис Майданов, Алика Смехова, Кристина Орбакайте, Сергей Пенкин, Тимур Родригез, MIA BOYKA, Ирина Дубцова, Дава, Зара, Екатерина Гусева, Стас Костюшкин, Алексей Глызин, а также Саша Савельева и многие другие.

Ведущими трансляций народной программы, как и в первом сезоне, станут Николай Басков и Сергей Лазарев.