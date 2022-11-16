За критику спецоперации писательницу Гузель Яхину хотят лишить государственных премий

Бывший лидер «Коммунистов России», общественный деятель Максим Сурайкин обратился к генпрокурору РФ с просьбой проверить высказывания автора издания «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной о специальной военной операции на Украине. Соответствующее обращение политика опубликовал сегодня «Абзац».

Активист напомнил что книги литератора «привлекали уже к себе внимание русофобской риторикой». Автор обращения отмечает, что роман «Зулейха открывает глаза» и его экранизация вызвала негатив у большинства россиян. В связи с этим Сурайкин попросил генпрокурора дать правовую оценку высказываниям писателя и «инициировать процедуру лишения всех государственных литературных наград и премий», включая премию Правительства России в области культуры».

Напомним, премию в области культуры на сумму два млн рублей от правительства Гузель получила в 2020 году за роман «Зулейха открывает глаза». Также она является лауреатом литературных наград «Большая книга» и «Ясная поляна».