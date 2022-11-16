Жигалова прокомментировала роман Ольги Бузовой с женатым депутатом и известным актером

41-летняя блогер и журналистка Алена Жигалова в своем авторском YouTube-шоу "Алена, блин!" рассказала о новом романе певицы и телеведущей Ольге Бузовой с Ильей Мительманом. Экс-участницу Дома-2 заметили с женатым депутатом из Челябинска на отдыхе в Дубае. Пара прогуливалась за ручку и мило общалась. Позже оказалось, что 46-летний мужчина женат и не раз был замечен с разными знаменитостями (Марией Кожевниковой, Жанной Фриске). Как отметила Алена, она сильно расстроилась за исполнительницу, ведь на самом деле ее жизни было много непонятных романов.

Расстроилась за Ольгу. Боже мой, Ольга, ты опять влипла. Мало тебе всех этих браков, романов то с Тарасовым, который бил и изменял, то с Давой, который ушел к другой бабе. Вот опять себе нашла какой-то вариант, он явно приведет к не тому. Будет Бузова затем плакать крокодильими слезами» — сообщила блогер.

Но Ольгу также засекли с другим мужчиной - участником шоу «Звёзды в Африке». Известный актер Антон Филипенко проявляет знаки внимания к Бузовой и начал за ней ухаживать. Пара была замечена в одном из аэропортов.

Так с кем на самом деле Оля Бузова? С Антоном Филипенко, Ильей Мительманом? Что она задумала? Сообщи в своих соцсетях, что происходит у тебя в личной жизни, - написала Жигалова.



