ВЗГЛЯД.РУ: Журналисты проинформировали о выводе из строя железнодорожного моста в Черкасской области

Железнодорожный мост в Черкасской области, расположенный в центральной части страны, получил повреждения. После этого он не может полноценно функционировать. Об этом пишут в Telegram-канала «Рыбарь».

Данные, полученные со спутника Maxar 12 ноября, указывают на то, что железнодорожная переправа в Черкасской области в настоящее время не работает. Отмечается, что удар нанесли по мосту еще 26 июня.

«Несмотря на облачность, на снимке хорошо видно проглядывающую точку опорного пилона в обрушившемся пролете. Это наглядно подтверждает то, что возможно при желании выводить из строя мосты через реку Днепр. Дело исключительно в расчете необходимого количества средств, сил, выборе правильной точки удара», – пишут авторы канала в сообщении.

Также издание приложило список важных объектов украинской железнодорожной структуры, включая мосты через Днепр, восстановительные поезда, а также важные подстанции на украинской границе с Польшей.