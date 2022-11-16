Звезду фильма «Трудный ребенок» Майкла Оливера суд лишил денег и всего имущества

Многие зрители хорошо помнят милого рыжего хулигана Джуниора из фильмов «Трудный ребенок» (1990 год). Его сыграл актер Майкл Оливер. Зрители сразу влюбились в юного артиста, он стал настоящим любимчиком публики и ему предсказывали ошеломляющую карьеру. Но судьба талантливого мальчика сложилась иначе.

Менеджером Оливера являлась его мама. Во время съемок второй части фильма она потребовала увеличить гонорар сына с 80 до 500 тысяч долларов. Продюсеры согласились, а уже после выхода картины решили отсудить обратно деньги. В итоге суд лишил семью артитса денег и имущества, им пришлось потратить все сбережения и жить у друзей на протяжении нескольких лет.

Тогда разрушилась карьера звезды фильма «Трудный ребенок». В последний раз Майкл снялся в ленте «Диллинджер и Капоне» еще в 1995 году. Свою жизнь актер связал с другой профессией. Оливер работал техником у разных музыкальных групп.



