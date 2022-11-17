Политолог Руслан Осташко накинулся на Чулпан Хаматову за получение премии в Латвии

Политолог Руслан Осташко накинулся на Чулпан Хаматову. Он резко высказался касательно награждения актрисы в Латвии. Народной артистке РФ в рамках премии "Ночь лицедеев" присудили награду "Лучшая актриса".

"О реальных талантах и ее востребованности номинация не говорит. Зато награда буквально «кричит» о русофобском ее статусе. Это как от матери получить звание «мисс Вселенная». Приятно, а в магазине не принимают", — возмутился Осташков в Телеграм-канале.

Отметим, звание Народной артистки России Чулпан не нравилось. Об этом сама звезда сообщила в интервью латвийским репортерам. Театральная артистка называла звание пережитком прошлого.

Напомним, Хаматова поспешно уехала из РФ после начала спецоперации. Осела 47-летняя актриса в Латвии вместе с тремя дочерьми.