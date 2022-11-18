37-летний сын киноактрисы Яны Поплавской проходит подготовку в Чечне перед отправкой в Донбасс

Киноктриса и ведущая Яна Поплавская в передаче «Жизнь и судьба» сделала откровенное признание. Она сообщила, что ее 37-летний сын в настоящее время проходит подготовку в Чечне пред отправкой на Донбасс. Зимой он планирует поехать на фронт.

Ведущий Борис Корчевников неожиданно показал СМС от сына Поплаской, в котором тот попросил совета:

«Решил уйти на фронт. Хочу батюшкам помогать, которые есть там. Наставьте! Сейчас готовлюсь по курсу тактической медицины. Помогите быть полезным, не чувствовать муки совести в тылу».

Актриса не смогла сдержать слез, когда телеведущий поблагодарил ее за старшого сына.

Ранее она сообщила о планах сына в соцсети.

«Старший сын Клим. Гудермес. Проходит специальную подготовку в Российском университете спецназа», — написала она в своем Telegram.

Артистка опубликовала видеоролик, на котором наследник запечатлен в военной форме, а в руках держит автомат. Клим призывает всех мужчин, способных воевать, не ждать, когда придет беда в их дом, а сейчас начинать готовиться на фронт. По словам мужчины, существует много курсов, где готовят к дальнейшему участию в боевых действиях.

Напомним, 55-летняя звезда была замужем за Сергеем Гинзбургом 25 лет, в браке у супругов появилось двое сыновей: Клим и Никита. Но в 2011 году их союз распался. Яна тяжело переживала развод и издевательское отношение бывшего мужа. Именно сын Никита помогал маме выйти из депрессии и вновь вернуться к жизни.