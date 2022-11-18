Леонков объяснил, как удары по оборонным заводам Украины отразятся на ходе военной спецоперации

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Леонков объяснил, как удары по оборонным заводам Украины отразятся на ходе военной спецоперации
Украина
Фото из открытых источников

Российские войска продолжают атаковать цели на территории Украины, нанося удары, в том числе по промышленным предприятиям. Об этом рассказал изданию «Известия» военный эксперт Александр Леонков.

Он сообщил, что ВС РФ атаковала предприятия в Запорожье и Павлограде, где, по его словам, производились мины, а также осуществлялся ремонт зенитных РЛС.

Леонков сообщил, что в Павлограде на заводе шла утилизация ракет «Скальпель». При утилизации получались вещества, необходимые для производства мин. По словам Леонкова, хотя ВСУ и получит мины от Запада, их будет меньше, чем если бы у Украины были возможности производить их самостоятельно.

«Эти мины производились сотнями и тысячами штук. Можно предположить, что у Украины будет нехватка мин собственного производства. А из-за рубежа они поставляются все-таки в ограниченном количестве», - отметил Леонков.

Он также сообщил, что Украина наладила в Запорожье ремонт РЛС для ПВО. В частности, ремонтировались локаторы для ЗРК С-300 ВСУ. Удар по этому заводу ухудшит ПВО ВСУ, уверен эксперт.

Он добавил, что такие атаки более эффективны для фронта, поскольку снижают боеспособность ВСУ. Удары против энергосистемы, которые предпринимались в последнее время, бьют по гражданскому населению и повышают антироссийские настроения, но, по сути, не влияют на ситуацию на фронте. При этом Украине после таких атак, выдают еще больше вооружения, что уже усложняет ситуацию для ВС РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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