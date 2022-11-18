Леонков объяснил, как удары по оборонным заводам Украины отразятся на ходе военной спецоперации

Российские войска продолжают атаковать цели на территории Украины, нанося удары, в том числе по промышленным предприятиям. Об этом рассказал изданию «Известия» военный эксперт Александр Леонков.

Он сообщил, что ВС РФ атаковала предприятия в Запорожье и Павлограде, где, по его словам, производились мины, а также осуществлялся ремонт зенитных РЛС.

Леонков сообщил, что в Павлограде на заводе шла утилизация ракет «Скальпель». При утилизации получались вещества, необходимые для производства мин. По словам Леонкова, хотя ВСУ и получит мины от Запада, их будет меньше, чем если бы у Украины были возможности производить их самостоятельно.

«Эти мины производились сотнями и тысячами штук. Можно предположить, что у Украины будет нехватка мин собственного производства. А из-за рубежа они поставляются все-таки в ограниченном количестве», - отметил Леонков.

Он также сообщил, что Украина наладила в Запорожье ремонт РЛС для ПВО. В частности, ремонтировались локаторы для ЗРК С-300 ВСУ. Удар по этому заводу ухудшит ПВО ВСУ, уверен эксперт.

Он добавил, что такие атаки более эффективны для фронта, поскольку снижают боеспособность ВСУ. Удары против энергосистемы, которые предпринимались в последнее время, бьют по гражданскому населению и повышают антироссийские настроения, но, по сути, не влияют на ситуацию на фронте. При этом Украине после таких атак, выдают еще больше вооружения, что уже усложняет ситуацию для ВС РФ.