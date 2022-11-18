Актриса Ольга Будина: «Российские мамы обязаны готовить своих сыновей к спецоперации»

В интервью Вячеславу Манучарову в эфире программы «Эмпатия Манучи» Ольга Будина поразмышляла на тему необходимости военной подготовки для российских мужчин. Актриса уверена, что задача любой матери — сделать все возможное, чтобы подготовить сына к спецоперации.

«Не сиди у телевизора, иди осваивай, говори ребенку, чтобы пошел и занимался этим. Чтобы учился стрелять, преодолевать разные препятствия, был выносливым физически. Специальная операция ведь не завтра закончится», — заявила Будина.

Также артистка объяснила, как лично ее наследник относится к мобилизации.

«Он знает, если придет повестка, он должен пойти в военкомат. Пойдет служить», — добавила актриса.

В 2004 году Будина вышла замуж за бизнесмена Алексея Наумова. У пары родился сын Наум. Сейчас ему 18 лет. В 2006 году пара рассталась, прожив 2 года в браке. Эк-супруги сейчас не общаются.



