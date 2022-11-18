Бывший муж Гурченко уверен, что Клава Кока не сможет повторить певицу в своей пародии

Музыкант Константин Купервейс, который был пятым мужем Людмилы Гурченко, заявил, что Клава Кока не сможет повторить покойную артистку в своей пародии.

Напомним, что сейчас молодая артистка собирается повторить образ легендарной эстрадной исполнительницы в «Карнавальной ночи». Экс-супруг знаменитости уверен, что у нее ничего не получится.

«Клава Кока и Моргенштерн (который признан иноагентом в России) у меня как нарицательное имя. И не потому, что мне столько лет, потому что я понимаю безумную популярность данных людей у молодежи. Касательно «Карнавальной ночи», то еще ни один ремейк кем-либо сделанный, даже самым талантливым режиссером в мире, лучше чем оригинал не бывает. Убежден, что ничего не сделает она, ничего не получится. Повторить это невозможно! Это другое время и актеры! Никто и никогда не повторит Людмилу Гурченко. Никто и никогда не повторит Ильинского, нет актеров таких сегодня. И равных Филиппову нет и никогда не будет», – сказал Купервейс.