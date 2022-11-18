Депутат Нина Останина высказалась о суррогатном родительстве Киркорова и Лазарева

Депутат Нина Останина высказалась о суррогатном родительстве российских артистов. По мнению председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, детей, женщин, соавтора законопроекта о защите населения от пропаганды ЛГБТ, население в стране должно прирастать лишь естественным путем.

Как пример она привела артиcтов российской эстрады Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова. Как известно, звезды воспитывают детей, которые были рождены на свет от суррогатных матерей.

Я против Киркоровых, Лазаревых и всех тех, кто демонстрирует рождение детей в пробирках от суррогатных матерей. Это большая война, развязанная против нас, —заявила она.

Останина подчеркнула, что выступает не против самих однополых отношений, а против их пропаганды. Она подчеркивает, что из-за пропаганды гомосуксуализма на свет появляtтся много детей "из пробирок", что сокращает российское население.

По мнению депутата, то, с кем люди занимаются любовью, их личное дело, поэтому руководство не сможет вернуть статью СССР "За мужеложество":

Сейчас 21 век. Мера эта уже не сработает.