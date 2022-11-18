Дмитрий Ашуров заявил, что передачу «Сто к одному» не закроют после ухода Гуревича

Продюсер Дмитрий Ашуров высказался касательно дальнейшего существования передачи «Сто к одному». Напомним, Александр Гуревич отказался вести телешоу из-за несогласия с проведением СВО ВС РФ на Украине.

На смену ведущему пришел Александр Акопов. Но недавно он стал гендиректором ВГТРК. Поэтому нельзя исключать, что вскоре он тоже покинет свой пост.

Возможно все. Его могут заменить, могут оставить. Будут по рейтингам смотреть. Не очень понимаю, почему он стал ведущим. В ВГТРК не особо любят кардинальные перемены. Здесь понять нужно, насколько они привыкли с ним сотрудничать. Но передачу точно не закроют. Она стала в стране народной, — проинформировал Ашуров.

Заметим попутно, что Александр Гуревич был бессменным ведущим «Сто к одному» еще с 1995 года. В этом году он принял решение покинуть проект из-за гражданской позиции и нежелания шутить во время специальной операции.