Дмитрий Нагиев пообещал, что вернется в «Голос» с наступлением более благоприятных времен

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев заявил, что снова станет ведущим развлекательного музыкального шоу «Голос», когда наступят более благоприятные времена.

«Я вернусь, когда будут благоприятные времена для легкого и шутливого ведения развлекательных передач», — пообещал Нагиев.

Дмитрий добавил, что решение о его временном отпуске согласовано с руководством телевизионного канала.

Напоминаем, в августе стало известно, что новый сезон вокального шоу «Голос. 60+» будет вести ведущая Лариса Гузеева. Вести проект «Голос. Дети» будет журналистка Яна Чурикова.

Первый выпуск «Голоса» вышел в октябре 2012 года, где Дмитрий Нагиев впервые появился в роли его ведущего. Шоумен является бессменным ведущим программы на протяжении 10 лет. Он очень полюбился зрителям, поэтому они восприняли уход любимца из телевидения очень болезненно.