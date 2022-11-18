Фото: Дочь Светланы Лазаревой вышла замуж

24 октября единственная дочь Светланы Лазаревой вышла замуж. Избранником Наталии стал Александр Колегов. На днях певица вместе с наследницей поделились фотографиями с торжества.

Еще несколько месяцев назад Светлана рассказала радостную новость своим подписчикам. Ее дочь выходит замуж. В октябре наследница 60-летней артистки и ее избранник сыграли свадьбу. На празднике присутствовали только самые близки и родственники молодых. А сегодня в Сети появились снимки со свадьбы.

«Теперь замужем. Ты счастлива, любима, благополучна. Нам большего и не надо. Девочка уже взрослая, доченька-жена», — написала Лазарева в личном микроблоге.

Пользователи поздравили исполнительницу и ее наследницу с важным событием. Подписчики пожелали девушке счастливой семейной жизни.

Напомним, что дочь артистки работает журналисткой, ее муж занимается цифровыми продуктами. Супруги заявили, что любят свою родину, поэтому не собираются покидать Россию.