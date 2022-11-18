Пригожин заступился за Лободу после ошибки в новой песне на украинском языке

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Пригожин заступился за Лободу после ошибки в новой песне на украинском языке
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Фото из открытых источников

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин решил заступится за украинскую певицу Светлану Лободу, которая в названии новой песни на родном языке сделала ошибку.

Пригожин не стал упрекать исполнительницу. Он заявил, что «по-человечески ему артистку жалко»:

«Это безумие. Все на противоречиях, все не так. Все упрекают, что она поет на русском, ну записала песню на украинском языке, сделала ошибку (в названии композиции. — прим. ред.). Если честно, она мне лично и нам всем ничего плохого не сделала. Она ведь просто стала заложником», — считает продюсер.

Стоит подчеркнуть, что уехавшая из РФ Светлана Лобода вновь попала под немилость соотечественников. Вокалистка решила выпустить первый трек на украинском языке. Однако оказалось, что название певица написала неверно. Подписчики захейтили артистку в социальных сетях за незнание родного языка. Они уточнили, что верный вариант — "Два незнайомці", а не "Два незнайомця". 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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