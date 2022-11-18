JONY и ANNA ASTI выпустили новый совместный трек про любовь

Артисты JONY (Джахид Афраил оглы Гусейнли) и ANNA ASTI (Анна Дзюба) выпустили новый совместный трек под названием "Как любовь твою понять?". Песня была опубликована на YouTube-канале. За несколько дней до релиза трека в Сети появился его сниппет, который сразу же вызвал у пользователей отклик.

Премьера композиции состоялась в ночь на пятницу, 18 ноября. Лирическая песня, как видно из текста, повествует о проблемах двух влюбленных людей.

Поклонники музыкантов с восторгом встретили будущий хит, заметив, что дуэт JONY и ANNA ASTI является весьма перспективным. Фанаты высоко оценили совместную работу, отметив ее чувственность и лиричность.

Этот дуэт долго будет жить!

Я могу вечно наслаждаться их голосами.

Волшебные голоса покорят всех, в ТОПы летите

Но нашлись те, кому трек откровенно «не зашел».

Все страдают и страдают,

Одно и то же постоянно

Анна, где взрывные хиты, все под одну манеру

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