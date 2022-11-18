Лобода анонсировала новую песню на украинском языке с ошибкой в названии

Украинская исполнительница Светлана Лобода анонсировала выход новой композиции на родном украинском языке. Однако артистка допустила грамматическую ошибку в названии. На это указал украинский филолог, блогер и преподаватель Александр Авраменко в своей соцсети.

Лобода назвала песню "Два незнайомця" (но написано неверно, по-русски "Два незнакомца", а по-украински "Двое незнайомців" или "Два незнайомці"). Авраменко в публикации написал правильный вариант.

Комментаторы из Украины разделились во мнениях. Некоторые фанаты уже традиционно обвинили Светлану в неискренней поддержке родины, другие поклонники похвалили певицу за переход на родной язык и выразили надежду, что в следующий раз артистка будет внимательнее. Остальная часть подписчиков напомнила, что людям, переходящим с русского на украинский, очень тяжело, поэтому их ругать не нужно.

Напомним, в начале СВО блондинка (которая родилась в Ирпени, Киевская область) выехала из РФ, отказалась от концертов в России, сменила репертуар и начала помогать украинским беженцам. При этом она регулярно подвергается травле за то, что сразу не сразу осудила российское правительство.