Наталия Гулькина обвинила певицу Маргариту Суханкину во лжи в передаче «Судьба человека»

Гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» 18 ноября стала певица Наталия Гулькина. Звезда 80-х и 90-х откровенно рассказала о многолетней вражде с Маргаритой Суханкиной.

В 2007 году произошло невероятное возвращение «Миража». Золотые голоса группы объединились в дуэт.

После ошибки журналиста (он объединил два альбома певиц в один) мы позвонили Рите, предложив участвовать в проекте. Она сперва отказалась, но позже сказала: «давайте посмотрим, попробуем». И мы и записали первую песню – «Просто мираж» , – вспоминает Гулькина.

Правда, Суханкина в одном из интервью говорила о том самом звонке иначе. По словам артистки, Гулькина позвонила ей и пожаловалась, что все ее забыли. При помощи дуэта она хотела напомнить о себе. Когда Наталья услышала слова коллеги, возмутилась:

Яркий пример лжи и лицемерия. Вместо благодарности слышу одни помои, которые выливают на меня. Разве я сказала, что меня забыли? Чушь.

Наталья назвала Маргариту сильной вокалисткой, отметив красивый и яркий тембр голоса. Но поведение исполнительницы разочаровало Гулькину. Она предположила, что она что-то себе придумала и поверила в это, теперь же оговаривает экс-коллегу.



