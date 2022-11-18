Ольга Будина относится с большим уважением к уехавшей из России актрисе Ренате Литвиновой

Ольга Будина, которая поддерживает проедение специальной операции на Украине, является знаменитой российской актрисой театра и кино.

Во время передачи «Эмпатия Манучи» артистка отечественного киноматографа высказалась о коллеге Ренате Литвиновой, которая ее взглядов не разделяет и уехала из територрии России.

«Я отношусь к Ренате с большим уважением, как к творческой личности. Не могу плохого о ней ничего сказать», – говорит Будина.

По словам актрисы, она не расстроилась, когда Литвинова приняла решение улететть из России в столицу Франции. Также Ольга не планирует больше смотреть фильмы и телесериалы с участием Литвиновой, если они в будущем когда-нибудь выйдут.



