Ольга Будина подвергла критике коллег, осудивших РФ за проведение СВО на Украине

Актриса театра и кино, телеведущая и певица Ольга Будина в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" заговорила о знаменитостях, которые покинули РФ после оглашения спецоперации. Как отметила артистка, в глобальном смысле сбежавшие звезды являются предателями, поскольку они не только уехали, но и посмели негативно говорить о родине.

По мнению 47-летней Ольги, на это можно посмотреть с другой стороны.

"Это не их вина. Это их беда. Если ты лидер общественного мнения, и у тебя есть поклонники, то твое мнение оказывает влияние на людей. Ты заявляешь о своей позиции, которая противодействует линии властей, то значит ты не прав. Если ты не прав, то больше ничего говорить не надо", - сказала Будина.

Знаменитость добавила, что уехавшие из РФ артисты должны разобраться в сложившейся ситуации и уже затем заявлять о гражданской позиции. Нужно высказываться только тогда, когда есть четкая аргументация. По мнению актрисы, таких артистов нельзя больше допускать в общественное пространство. Они должны быть наказаны, поскольку свой народ повели не туда.