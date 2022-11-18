Пережившая онкологию Лайма Вайкуле перестала прятать короткую стрижку под платком

Поклонники Лаймы Вайкуле очень переживают. Дело в том, что в Сети ходят слухи о рецидиве рака у певицы. Никакого подтверждения нет, но выходы артистки в свет подкрепляют домыслы фанатов.

68-летняя звезда не появлялась на публике без головного убора. Она то надевала шляпку, то повязывала голову платок. Несмотря на то, что исполнительница всегда была неравнодушна к аксессуарам, никогда ранее они не вызывали так много вопросов.

Много лет назад у Лаймы диагностировали онкологию. Об этом общественность узнала спустя некоторое время. Тогда страшную болезнь Вайкуле удалось победить. Она лечилась в США.

«Я скрывала болезнь. Об этом знал Андрей (муж певицы — прим. ред). Мы перенесли вместе все это. Говорить точно, что победила что-то — не правда, это ведь судьба. Мне просто повезло. Значит, я еще не все сказала, мне нужно еще что-то сделать», — призналась Лайма в одном из интервью в 2019 году.

Черед два года в СМИ заговорили о том, что болезнь вернулась. У литовской певицы якобы рецедив рака груди. А на днях исполнительница поделилась новым снимком из ресторана. Она поздравила всех с национальным днем Латвии. На фотографии звезда эстрады запечатлена в светлом костюме с ярким принтом и без головного убора! Артистка продемонстрировала короткую стрижку с немного отросшими и вьющимися волосами.



