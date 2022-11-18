Продюсер Павел Рудченко назвал Пельша возможным преемником Якубовича в шоу «Поле чудес»

Телеведущий, сценарист и актер Леонид Якубович долгие годы является бессменным ведущим программы "Поле чудес". Он ведет популярную передачу с 1991 года.
Леонид Аркадьевич неоднократно говорил о том, что желает покинуть свой пост и наконец-то уйти на покой. В настоящее время он это может сделать без зазрения совести.
По крайней мере, в этом уверен продюсер Павел Рудченко. Музыкальный эксперт сообщил, что на место 77-летнего телеведущего есть немало достойных кандидатов и даже назвал имя возможного приемника.
"Я побоюсь предсказывать какого-либо другого героя. Это должен быть известная личность, но не комедийная. Валдис Пельш может. Он смог бы украсить передачу, под сегодняшний формат он подошел бы. В рейтингах шоу точно с ним не потеряет, еще больше будут обсуждать", — считает промоутер.
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