Продюсер Павел Рудченко назвал Пельша возможным преемником Якубовича в шоу «Поле чудес»

Телеведущий, сценарист и актер Леонид Якубович долгие годы является бессменным ведущим программы "Поле чудес". Он ведет популярную передачу с 1991 года.

Леонид Аркадьевич неоднократно говорил о том, что желает покинуть свой пост и наконец-то уйти на покой. В настоящее время он это может сделать без зазрения совести.

По крайней мере, в этом уверен продюсер Павел Рудченко. Музыкальный эксперт сообщил, что на место 77-летнего телеведущего есть немало достойных кандидатов и даже назвал имя возможного приемника.