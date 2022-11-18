Раскрыта личность отца ребенка Марии Илюхиной из «Ворониных»

С февраля в Петербург приехали около 7 тысяч украинских беженцев. Многие признаются, что им пришлось столкнуться с трудностями. На работу их берут
Мобилизованные из Новосибирска, побывав на передовой, отказываются снова туда возвращаться. Об этом NGS.RU рассказала жена одного из мобилизованных.
В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области заявили, что с января по октябрь 176 жителей заболели геморрагической лихорадкой с почечным
С февраля в Петербург приехали около 7 тысяч украинских беженцев. Многие признаются, что им пришлось столкнуться с трудностями. На работу их берут
Мобилизованные из Новосибирска, побывав на передовой, отказываются снова туда возвращаться. Об этом NGS.RU рассказала жена одного из мобилизованных.
В сентябре звезда телесериала «След» уехал из РФ в Израиль. Актер с собой взял сына, страдающего ДЦП. Его супруга и дочь остались на родине. По
Отвечая на очередные вопросы СМИ о новобранцах ЧВК «Вагнер» из числа заключенных, предприниматель Евгений Пригожин констатировал тот факт, что среди
Приговор Игорю Стрелкову (Гиркину) прокомментировал правозащитник Дмитрий Аграновский. В беседе с МК он рассказал почему, по его мнению, Игорь
Белгородцы обратились по поводу укрытий Валентину Демидову. Врио мэра разъяснил, чем укрытия отличаются от бомбоубежищ. Одна из жительниц
В Санкт-Петербурге продолжаются следственные мероприятия в районных администрациях города по выявлению коррупции. В Санкт-Петербурге прошли обыски в
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