Раскрыта личность отца ребенка Марии Илюхиной из «Ворониных»

Сегодня, 18 ноября, стало известно, что популярная российская актриса Мария Илюхина находится в интересном положении. 19-летняя звезда сериала «Воронины» (сыгравшая девчушку Машу) не раскрыла отца будущего ребенка. Но издание «Super» выяснило его личность.

Отцом малыша оказался студент, футболист по имени Алексей Шаров. Молодому человеку также 19 лет. На данный момент парень обучается по специальности госуправление. Будущий папа успевает посещает лекции и работает. Пара не скрывает своих отношений.

Маша счастлива рядом с Алексеем. Они знакомы два года, он не ищет славы. Ребенка планировали, все по любви, — рассказали в окружении пары.

Напомним, Мария Илюхина сообщила, что находится на шестом месяце беременности. Она сделала фотосессию с огромным животом и выложила ее в Сеть. Девушка заявила, что чувствует себя хорошо. Также актриса добавила, что вернется к творческой профессии после родов.