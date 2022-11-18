Родион Газманов раскритиковал пародию Александра Гудкова на песню SHAMAN «Я русский»

Родион Газманов накануне субботнего концерта в Москве побеседовал с журналистами. Певец вспомнил, как летом юморист Александр Гудков записал пародию на композицию SHAMAN.

Бывший участник Comedy Woman выпустил пародию «Я – узкий», ссылаясь на песню «Я – русский».

«Гудков известен пародиями и креативными, но неоднозначными идеями, они очень часто на грани. Проблема в том, что он не всегда чувствует эту грань. Его это собственно и сгубило. Над кое-чем смеяться не нужно, сейчас особенно», — заявил Родион.

Артист также признался, что лично ему интересно записать дуэтную песню с SHAMAN. Газманов-младший считает его ярким парнем, хорошим исполнителей, который ухватил важную нынче тематику.

«Думаю, мог бы получиться интересный дуэт. Главное выбрать песню, которая подходит ему и мне» — объясняет он.