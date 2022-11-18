Российская супермодель Анастасия Решетова показала фотографию без макияжа и фильтров

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, бизнесвумен Анастасия Решетова решила показать себя во всей красе. Супермодель опубликовала фото без макияжа и без фильтров. Снимком она поделилась со своими подписчиками в одной из социальных сетей.

26-летняя Анастасия выложила серию снимков с отдыха. На новых кадрах Решетова позировала с распущенными волосами. На лице не было макияжа, под глазами находились патчи. Из одежды на модели была пижама с тигровым принтом.

Подписчики красотки отметили, что девушка прекрасно выглядит без макияжа и какой-либо обработки. Но нашли и те, кто не поверил в естественность брюнетки.

Без макияжа, цветокоррекции, укладки. Абсолютно естественный образ. Думаю, почему не пришла раньше к этому? Думаю, внешнее всегда отражает внутреннее. Когда ты себя гармонично чувствуешь, не хочешь «прятаться» за макияжем и обрабатывать все фото», - написала она в Телеграм-канале.

Кстати, в последнее время Решетова часто стала говорить о естественной красоте. Модель сообщила, что «откачала» губы, сняла нарощенные ресницы и волосы. Девушка еще полностью не привыкла к себе естественной, но при этом отметила, что чувствует себя намного лучше.







