Российский актер Евгений Кулаков вместе со своим сыном Ильей эмигрировал из РФ в Израиль

В сентябре звезда телесериала «След» уехал из РФ в Израиль. Актер с собой взял сына, страдающего ДЦП. Его супруга и дочь остались на родине. По словам артиста, его наследнику будет лучше жить на Святой земле.

42-летний Евгений решил навсегда покинуть территорию России. Переезд дался актеру непросто, однако он об эмиграции не жалеет.

«Мы приехали в конце сентября, поэтому попали на все праздники. В Израиле не испытываю тревогу. Когда с сыном идем гулять — это что-то невероятное. Нас так здесь встречают! Прохожие говорят, какой Илья молодец, мы этому очень рады», — признался актер.

Кулаков отмечает, что он перебрался в Израиль на ПМЖ.

«Мы насовсем тут останемся. Не сможем вернуться назад. Уже три года назад уезжали, ищем качество для сына, он терял походку, поэтому нужны врачи. Но все-таки в РФ сделали операцию, прошли и реабилитацию», — добавил артист кино.

Он признался, что устроил 18-летнего наследника в специальную школу. Сам же активно ищет работу. До отъезда Евгений снимался в кино, а также играл в театре. Жена Ольга Бужор задержалась в РФ по личным причинам. Она и пятилетняя дочь Ника чуть позже отправится к мужу и Илье.