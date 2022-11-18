Светлана Иванова рассказала, после какого кинофильма она захотела стать актрисой

Звезда фильма «Теста на беременность» Светлана Иванова является большой любительницей кино. Актриса рассказала, какие ленты ее вдохновляют и что предпочитает смотреть по вечерам. Также артистка призналась, какая картина сподвигла ее заняться актерским ремеслом.

Оказывается, Светлана захотела стать актрисой после просмотра картины «Страна глухих». Когда она впервые увидела эту ленту, то ей было всего 14 лет. Увидев фильм Иванова захотела не только связать свою дальнейшую жизнь с кино, но также носить береты.

Актриса похвалила работы режиссера Федерико Феллин, а любимым сериалом назвала проект «Друзья». Насчет любимой комедии звезда выбрала «Голливудский финал» Вуди Аллена. Ее любимой актрисой явлется Дженнифер Джейсон Ли.

Что касается советского кинематографа, то Светлана выделила работы Георгия Данелия и Виталия Мельникова. В творчества последнего ей нравится фильм «Мама вышла замуж», а у Георгия Николаевича любимым является «Осенний марафон». Кроме того, обожает Иванова телесериал «Семнадцать мгновений весны».