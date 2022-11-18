Светлана Иванова рассказала, после какого кинофильма она захотела стать актрисой

Мобилизованные из Новосибирска, побывав на передовой, отказываются снова туда возвращаться. Об этом NGS.RU рассказала жена одного из мобилизованных.
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Отвечая на очередные вопросы СМИ о новобранцах ЧВК «Вагнер» из числа заключенных, предприниматель Евгений Пригожин констатировал тот факт, что среди
Родион Газманов накануне субботнего концерта в Москве побеседовал с журналистами. Певец вспомнил, как летом юморист Александр Гудков записал пародию
Мобилизованные из Новосибирска, побывав на передовой, отказываются снова туда возвращаться. Об этом NGS.RU рассказала жена одного из мобилизованных.
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В Санкт-Петербурге продолжаются следственные мероприятия в районных администрациях города по выявлению коррупции. В Санкт-Петербурге прошли обыски в
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