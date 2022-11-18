Сыгравшая Машу в телесериале «Воронины» актриса Мария Ильюхина беременна в свои 19 лет

Звездная малышка из популярного ситкома, актриса Мария Ильюхина, в настоящее время находится на шестом месяце беременности. Интересное положение молодой девушке удавалось долго скрывать от поклонников. Также артистка прячет отца ребенка.

Завтра будущая мама отметит свой день рождения. Ей исполнится 19 лет, а уже в начале марта она впервые станет мамой. В честь этого она решила сделать беременную фотосессию. Эта новость стала настоящей неожиданностью для фанатов комедийного телесериала «Воронины», поскольку девушке долгое время удавалось скрывать счастливое событие.

Ни один снимок из соцсетей не намекала на то, что Ильюхина ждет первенца. Звезда поделилась новостью с мамой режиссером-постановщиком Натальей Ильюхиной. Сообщила девушка весть и потенциальной свекрови. Имя папы Мария держит в секрете. Известно только то, что он не имеет отношения к шоу-бизнесу и киноматографу.

Из-за беременности актрисе пришлось отказаться от предложений, но она не будет прекращать карьеру и вернется к работе, как только придет в форму после рождения первенца.

«Несмотря на то, что придется сделать небольшой перерыв в карьере, беременность мотивирует на дальнейший рост и творческие планы. Моя карьера продолжится», — говорит Ильюхина.







