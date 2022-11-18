Звезда российского телешоу «Кривое зеркало» Александр Пономаренко заболел раком

Дуэт братьев Пономаренко знаком российским зрителям. Артисты выступают на самых лучших российских концертных площадках, нередко снимаются в всевозможных телешоу. Сейчас Александр приостановил свою работу, поскольку борется с раком. Об этом сообщил его брат Валерий.

Как отметил юморист, Александру очень плохо, но он держится и делает все для того, чтобы поправиться. Когда есть возможность, братья встречаются, но пока Валерий гастролирует вместе с другими комиками.

Саша очень болен, он ослаб… Главная задача — поднять гемоглобин. Концерт закончится, я на вокзал и в горы, где он сейчас реабилитируется.

Эту эксклюзивную новость услышали корреспонденты «МАЛАХОВа», которые вместе с Николаем Бандуриным приехали в Ржев. Коллега не оставил Пономаренко одного, он решил поддержать его в трудную минуту. Мероприятие было запланировано давно, а билеты раскуплены, при этом у Александра физически нет сил выступать на двухчасовом шоу. Поэтому помог старый товарищ.

У Саши рак. Сам он об этом не хочет говорить, ему нужно помогать.

Пока что неизвестно, какой диагноз у звезды «Кривого зеркала» и какое лечение проводится. Шоумен не публикует никакой информации в соцсетях, а брат впервые рассказал о трагедии на телеканале «Россия 1».