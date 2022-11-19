Аналитик рассказал об отношениях между Германией и Китаем

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Аналитик рассказал об отношениях между Германией и Китаем
В Мире
Фото из открытых источников

Аналитик Окопов в статье для издания РИА Новости проанализировал отношение западных государств к сотрудничеству между Германией и Китаем. Он указал, что в европейском союзе политики стремятся повлиять на немецкое правительство, чтобы оно отказалось от укрепления и расширения связей с китайской экономикой.

Эксперт отметил, что если раньше в политических кругах Германии в целом позитивно относились к формированию экономического альянса с Россией и Китаем, то теперь выстраивается противоположное настроение: к крупному азиатскому государству формируется отношение как к сопернику. Западные союзники Германии, по мнению журналиста, влияют на немецкое политическое руководство именно в этом направлении.

«И у немецкого руководства все меньше шансов удержаться, чтобы не наступить на китайские грабли. Точно так же, как перед тем они наступили на русские», – пишет Окопов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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