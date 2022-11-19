Шольц высказал мнение об отношениях между Россией и НАТО

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Шольц высказал мнение об отношениях между Россией и НАТО
В Мире
Фото из открытых источников

Руководитель немецкого правительства Шольц высказал свое мнение по поводу украинского кризиса и отношений между Россией и западными государствами. Он полагает, что существует опасность открытого военного противостояния между Россией и блоком НАТО вследствие разрастания украинского кризиса. Шольц подчеркнул, что следует предпринимать усилия, чтобы предотвратить такое развитие ситуации. Он указал в связи с этим на роль дипломатической работы.

«Поэтому важно, чтобы мы тесно работали вместе с нашими друзьями и союзниками в Европейском Союзе, НАТО, на уровне "большой семерки" и на других уровнях. И в этой связи также важно пытаться найти и других союзников в мире», – заявил политик, выступая на съезде социал-демократической партии.

Шольц также отметил, что в государствах европейского союза выражаются опасения по поводу обсуждаемой вероятности эскалации ситуации в Украине. Правительства западных государств, сказал Шольц, должны принимать меры для недопущения этого.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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