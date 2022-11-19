80-летняя женщина встретилась с дочкой, которую отдала в молодости врачу за 250 рублей

Мобилизованные из Новосибирска, побывав на передовой, отказываются снова туда возвращаться. Об этом NGS.RU рассказала жена одного из мобилизованных.
Отвечая на очередные вопросы СМИ о новобранцах ЧВК «Вагнер» из числа заключенных, предприниматель Евгений Пригожин констатировал тот факт, что среди
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Мобилизованные из Новосибирска, побывав на передовой, отказываются снова туда возвращаться. Об этом NGS.RU рассказала жена одного из мобилизованных.
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Российские войска продолжают атаковать цели на территории Украины, нанося удары, в том числе по промышленным предприятиям. Об этом рассказал изданию
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