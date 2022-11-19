80-летняя женщина встретилась с дочкой, которую отдала в молодости врачу за 250 рублей

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80-летняя женщина встретилась с дочкой, которую отдала в молодости врачу за 250 рублей
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Фото из открытых источников

80-летняя Фрида Покорская пришла в студию программы Андрея Малахова на канале "Россия 1". Женщина призналась, что зимой 1964 года отдала своего грудного ребенка бездетному врачу по имени Лидия. Доктор лечила новорожденного ребенка в больнице.

После того, как молодая мать выписалась из клиники, медик приехала к ней домой и начала уговаривать отдать ей малышку.

"Она попросила: "отдай девочку!". У меня детей не будет, муж бросит в конце-концов, я останусь одна, ты – молодая, сможешь еще родить", – рассказывает Фрида.

По словам главной героини, на тот момент она назвала дочку Ритой. Из-за сложного положения в итоге мать отдала врачу ребенка. Отказ от малышки оформили документально. Доктор пообещала, что будет позволять ей общаться с девочкой. Но не сдержала слово. Покорской пришлось уехать из города и информации о девочке у нее не было. Последние 12 лет пожилая женщина активно искала родную наследницу, но безрезультатно. Хотя Фрида упустила тот факт, что на самом деле женщина выкупила у нее малышку, заплатив 250 рублей.

За всем происходящим в студии за кулисами наблюдала Маргарита Чичерина –та самая брошенная дочь. Редакция программы нашла женщину и провела ДНК тест. Спустя 58 лет родные люди встретились. Рита работает экономистом.,живет в Белгородской области, воспитывает троих детей от любящего мужа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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